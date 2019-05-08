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Производство рыбных пирогов в Астрахани

В правительстве готовят Год предпринимательства

Минэкономразвития предлагает объявить 2020-й Годом предпринимательства. Одна из задач – создать благоприятный образ занятия бизнесом.

Министерство экономического развития подготовило проект указа президента о проведении в 2020-м Года предпринимательства, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отмечено в пояснительной записке, «данное событие позволит провести системную работу по популяризации предпринимательской деятельности среди широких слоев населения, прежде всего молодежи, создать единую информационную среду для российских предпринимателей, придать импульс для активного продвижения компаний на зарубежные рынки».

Предполагается, что к проведению Года предпринимательства присоединятся регионы. На федеральном уровне разработчики считают необходимым провести социологические исследования, чтобы обнаружить факторы, определяющие интерес граждан к предпринимательской деятельности.

Для создания благоприятного образа предпринимателя власти собираются реализовывать федеральные информационные кампании.

Планируется, что правительство до 1 июня образует организационный комитет по проведению Года предпринимательства. Также кабмин должен будет подготовить план мероприятий.

Fishnews

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