08 мая 2019 года

Приморье определилось с планами на «красную» путину

В Приморском крае комиссия по анадромным распределила объемы и установила сроки вылова лососей. В частности, в регионе можно будет освоить 10,45 тонны горбуши, 404 тонны кеты, 12,62 тонны симы и 2,86 тонны гольцов.

Также, согласно протоколу комиссии, рыбаки Приморья смогут добыть 522,14 тонны азиатской зубастой корюшки и 4,65 тонны тайменя.

Для промышленного рыболовства установили лимиты корюшки (124 тонны) и кеты (80 тонн). По участкам для рыбаков-любителей распределили 6,1 тонны кеты и 4,18 тонны симы, сообщает корреспондент Fishnews.

Коренным жителям края для обеспечения традиционного образа жизни выделили 1,1 тонны корюшки, 2,86 тонны гольцов, 3,5 тонны тайменя, 7,45 тонны горбуши, 110,98 тонны кеты и 8,44 тонны симы.

В резерве остается 398 тонн корюшки, 1,15 тонны тайменя и 206,98 тонны кеты.

Также комиссия установила сроки вылова. В режиме промышленного и прибрежного рыболовства кету в Тернейском районе можно будет осваивать с 6 августа по 11 сентября, в заливе Петра Великого – с 15 сентября по 21 октября.

Любители и КМНС смогут ловить горбушу в Тернейском районе с 15 июня по 1 августа. Сроки добычи симы в Тернейском районе – с 1 июня по 16 августа, в Ольгинском и Лазовском районах – с 1 июня по 1 августа, в заливе Петра Великого – с 16 мая по 1 августа. Кетовая рыбалка для любителей и коренных продлится в Тернейском районе с 20 августа по 11 сентября, в Ольгинском и Лазовском районах – с 20 сентября по 16 октября, в заливе Петра Великого – с 25 сентября по 26 октября, в Пожарском и Красноармейском районах – с 20 сентября по 1 ноября.

Проходными днями для всех видов рыболовства станут понедельник и вторник.

Fishnews