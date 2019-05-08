08 мая 2019 года

Росрыболовство приглашает на «День без сетей»

Федеральное агентство по рыболовству 17 мая проведет всероссийскую акцию по очистке водоемов от бесхозных и незаконно установленных орудий лова. Поучаствовать в уборке могут все желающие.

Ожидается, что в экологических мероприятиях «Всероссийского дня без сетей» примут участие сотрудники рыбоохраны, рыболовы-любители, представители общественных объединений, средств массовой информации и других организаций, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Помимо расчистки водоемов будут организованы лекции по сохранению и восполнению водных биоресурсов, борьбе с незаконным промыслом, развитию рыбного хозяйства. К проведению таких занятий планируется привлечь вузы и научно-исследовательские организации федерального агентства.

Fishnews