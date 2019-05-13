13 мая 2019 года

Отечественные уловы пока «в минусе»

К 8 мая российские рыбопромышленники освоили 1,78 млн тонн водных биоресурсов, что на 1,7% ниже уровня прошлого года. С прибавкой промысел проходит в Дальневосточном и Западном бассейнах.

На Дальнем Востоке уловы увеличились на 3,8% по сравнению с показателем на отчетную дату прошлого года – до 1,29 млн тонн. Минтая поймали свыше 1 млн тонн – на 40,4 тыс. тонн выше уровня 2018 г., трески – 57,5 тыс. тонн (+16,1 тыс. тонн).

В Северном бассейне добыто 179,8 тыс. тонн – на 33,46% ниже уровня 2018 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Трески освоили 139,2 тыс. тонн (-13,73 тыс. тонн), пикши –19 тыс. тонн (-14 тыс. тонн).

В Западном бассейне наловили 47,56 тыс. тонн, это на 6% больше, чем на отчетную дату прошлого года. Шпрота поймали 31,8 тыс. тонн (+3 тыс. тонн), балтийской сельди – 13,6 тыс. тонн (+0,3 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне освоено 17,6 тыс. тонн. Это на 4 тыс. тонн меньше, чем год назад.

В Волжско-Каспийском бассейне поймали 11,8 тыс. тонн – на 18,3% ниже уровня 2018 г.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда добыли 219,1 тыс. тонн. Это на 17,9 тыс. тонн больше показателя на аналогичную дату прошлого года.

Fishnews