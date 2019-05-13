13 мая 2019 года

Спасатели пришли на помощь камчатским рыбакам

В Камчатском крае сотрудники МЧС России эвакуировали мужчин, перевернувшихся на лодке. Также спасатели выручили других рыбаков, у которых в море заглох мотор.

Трое мужчин на резиновой моторной лодке вышли из Петропавловска-Камчатского в сторону поселка Усть-Камчатск, сообщили Fishnews в пресс-службе МЧС России. В 150 км от краевого центра, в районе бухты Малая Медвежка, судно перевернулось. Двоим удалось зацепиться за борт и забраться на лодку. Шесть дней они дрейфовали в океане, затем им удалось с помощью лопаты догрести до берега. Мужчины смогли дозвониться в службу спасения по непромокаемому телефону и сообщить о произошедшем.

Для эвакуации людей к месту происшествия на спасательном катере «Лидер» выдвинулись сотрудники Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Через пять часов спасатели добрались до мыса Большой Медвежки.

Проверив около 50 км береговой линии, они обнаружили мужчин. Убедившись, что медицинская помощь пострадавшим не требуется, сотрудники МЧС доставили их в Петропавловск-Камчатский. Поиски третьего мужчины результатов не дали.

В акватории Авачинского залива спасателям пришлось оказать помощь еще четверым рыбакам – их лодка потеряла ход. С район происшествия незамедлительно выдвинулись сотрудники МЧС на лодке «Фаворит».

Достигнув места, где дрейфовало маломерное судно, спасатели взяли его на буксир и доставили в Петропавловск-Камчатский. В результате инцидента никто не пострадал, помощь медиков рыбакам не понадобилась.

Fishnews