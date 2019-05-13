13 мая 2019 года

Дело о взятке от рыбаков расследуют в Астраханской области

В Астраханской области руководителя рыболовецкой артели подозревают в даче крупной взятки главе районного отдела МВД. По версии следствия, злоумышленник пытался избежать проверки.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

Следствием установлено, что 6 мая 2019 г. подозреваемый, находясь в автомобиле совместно с врио начальника ОМВД России по Володарскому району, достал и положил на приборную панель 200 тыс. рублей. Деньги предназначались для решения вопроса о непроведении проверки деятельности рыболовецкой артели, сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области.

На замечание полицейского, что это дача взятки должностному лицу, мужчина не отреагировал и был задержан оперативными сотрудниками.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Fishnews