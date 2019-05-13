13 мая 2019 года

Защитить птиц от пластика призывают в ООН

В этом году темой Всемирного дня мигрирующих птиц – в этом году он отмечался 11 мая – стала защита от пластика. Эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) обратили внимание на угрозы, которые несет пластиковое загрязнение.

Человечество производит более 300 млн тонн продукции из пластика в год, 8 млн тонн из которых попадает в воды Мирового океана.

От последствий пластикового загрязнения каждый год погибает миллион морских птиц и цифры продолжают расти, сообщили Fishnews в пресс-центре ООН. По данным ученых, 90% морских птиц заглатывают частицы пластика, а к 2050 г., если не принять срочных мер, этот показатель увеличится до 99%.

Пернатые заглатывают пластиковые отходы, принимая их за пищу. Куски пластика с острыми краями вызывают немедленную смерть, особенно у птенцов. Но чаще всего птицы гибнут от истощения, поскольку пластмассовый «корм» дает ощущение полного желудка. Дополнительную угрозу также представляют токсичные вещества, содержащиеся в пластике.

Еще одна опасность – брошенные рыболовные снасти, отмечают в ЮНЕП. Водоплавающие птицы попадают в сети и гибнут, не сумев выбраться, или становятся легкой добычей для других животных.

В Программе ООН по окружающей среде призывают объединить усилия для снижения пластиковой угрозы для мигрирующих птиц и других животных. Эксперты ЮНЕП обращают внимание, что меры по борьбе с пластиком обычно дают положительные результаты в короткий срок.

Fishnews