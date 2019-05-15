Новости
За нерестоохранный лес вступилась прокуратура

За нерестоохранный лес вступилась прокуратура

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура оспорила в суде допсоглашение к договору аренды лесного участка. Предоставленное арендатору право вырубки угрожало нерестоохранным полосам.

Изначально по результатам аукциона министерство лесного комплекса Иркутской области заключило договор аренды участка площадью около 16 тыс. га в Братском районе - Падунском лесничестве, Карахунском участковом лесничестве. Договор предусматривал проведение рубок ухода за лесами с ежегодным отпуском древесины в 1,2 тыс. м3, рассказали Fishnews в пресс-службе Байкальской межрегиональной прокуратуры.

В 2016 г. стороны заключили дополнительное соглашение к договору аренды. Помимо рубок ухода арендатор получил право на коммерческую заготовку древесины - рубки спелых и перестойных насаждений, а также выборочные и сплошные санитарные рубки. При этом общий объем заготавливаемой древесины увеличился в 27 раз, отметили в надзорном ведомстве.

«Предоставленное арендатору право на проведение рубок спелых и перестойных насаждений не соответствует определенным Лесным кодексом РФ целям и задачам сохранения ценных лесов нерестоохранных полос, - подчеркнули в прокуратуре. - Такая категория лесов устанавливается для охраны прибрежных зон водоемов, в которых нерестятся ценные и особо ценные виды рыб, и подлежит освоению в целях сохранения полезных функций лесов. Их использование возможно только при условии совместимости с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (часть 4 статьи 12 ЛК РФ)».

По мнению прокуратуры, предусмотренные допсоглашением выборочные и сплошные санитарные рубки были назначены незаконно, без проведения лесопатологического обследования и, как следствие, «без надлежащих доказательств невозможности сохранения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций при иных санитарных мероприятиях».

Кроме того, в соответствии с частями 2 и 3 статьи 74.1 Лесного кодекса первоначальный договор аренды участка, заключенный по результатам торгов, может быть изменен только по решению суда. Однако этот порядок министерство не соблюло.

Арбитражный суд Иркутской области полностью удовлетворил исковые требования надзорного ведомства: дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка признано недействительным.

Материалы проверки в отношении должностных лиц министерства направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки. Возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: уголовное дело
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

ЛИ Нам Ки

Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

Председатель совета директоров АО «АКРОС»

Алексей БУЛАНОВ

«АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

Начальник Байкальского филиала Главрыбвода Леонид МИХАЙЛИК

Начальник Байкальского филиала Главрыбвода

Леонид МИХАЙЛИК

Мы несем ответственность за байкальского омуля

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Золотая рыбка Амура

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

В вопросе «незаходных» судов необходим компромисс

Все материалы

Крупным планом

Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

Конференция рыбаков: к чему пришли

«Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

«Антей» видит будущее за иваси

Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.