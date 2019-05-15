15 мая 2019 года

За нерестоохранный лес вступилась прокуратура

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура оспорила в суде допсоглашение к договору аренды лесного участка. Предоставленное арендатору право вырубки угрожало нерестоохранным полосам.

Изначально по результатам аукциона министерство лесного комплекса Иркутской области заключило договор аренды участка площадью около 16 тыс. га в Братском районе - Падунском лесничестве, Карахунском участковом лесничестве. Договор предусматривал проведение рубок ухода за лесами с ежегодным отпуском древесины в 1,2 тыс. м3, рассказали Fishnews в пресс-службе Байкальской межрегиональной прокуратуры.

В 2016 г. стороны заключили дополнительное соглашение к договору аренды. Помимо рубок ухода арендатор получил право на коммерческую заготовку древесины - рубки спелых и перестойных насаждений, а также выборочные и сплошные санитарные рубки. При этом общий объем заготавливаемой древесины увеличился в 27 раз, отметили в надзорном ведомстве.

«Предоставленное арендатору право на проведение рубок спелых и перестойных насаждений не соответствует определенным Лесным кодексом РФ целям и задачам сохранения ценных лесов нерестоохранных полос, - подчеркнули в прокуратуре. - Такая категория лесов устанавливается для охраны прибрежных зон водоемов, в которых нерестятся ценные и особо ценные виды рыб, и подлежит освоению в целях сохранения полезных функций лесов. Их использование возможно только при условии совместимости с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (часть 4 статьи 12 ЛК РФ)».

По мнению прокуратуры, предусмотренные допсоглашением выборочные и сплошные санитарные рубки были назначены незаконно, без проведения лесопатологического обследования и, как следствие, «без надлежащих доказательств невозможности сохранения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций при иных санитарных мероприятиях».

Кроме того, в соответствии с частями 2 и 3 статьи 74.1 Лесного кодекса первоначальный договор аренды участка, заключенный по результатам торгов, может быть изменен только по решению суда. Однако этот порядок министерство не соблюло.

Арбитражный суд Иркутской области полностью удовлетворил исковые требования надзорного ведомства: дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка признано недействительным.

Материалы проверки в отношении должностных лиц министерства направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки. Возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Fishnews