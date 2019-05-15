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Здание Государственной Думы. Фото «Википедии»

Рыбные запасы защитят от строителей штрафами

Предприятия будут нести административную ответственность за невыполнение требований по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания при градостроительной и иной деятельности.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям на заседании 14 мая рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект, вносящий изменения в КоАП. Поправки предусматривают административную ответственность за невыполнение мер по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности.

Как сообщает корреспондент Fishnews, если такие работы оказывают неблагоприятное воздействие на экосистему водоемов, их организаторы могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 10 до 15 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

По информации Минсельхоза, почти половина хозяйствующих субъектов, согласовавших с Росрыболовством проектную документацию планируемых строительных работ, в дальнейшем не выполняет мероприятия по компенсации наносимого водным биоресурсам вреда. Сейчас единственный механизм воздействия на таких нарушителей - судебное разбирательство, которое занимает много времени. В результате объем невозмещенного вреда только за 2017-2018 гг. оценивается примерно в 5 млрд рублей.

Законопроект также устанавливает штрафы за отсутствие у предприятий согласования с Росрыболовством строительных и иных работ, оказывающих негативное влияние на водные биоресурсы и среду их обитания. Размер штрафов составит от 3 до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 8 до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. рублей для предприятий.

Введение административной ответственности, по мнению Минсельхоза, повысит дисциплину предприятий в плане как согласования строительных работ, так и выполнения ими требований по охране рыбных запасов и среды их обитания.

Fishnews

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НазадМетки: росрыболовство
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