16 мая 2019 года

Перевозчик нелегального краба попался в Заполярье

В Мурманской области полицейские задержали автомобиль с крупной партией краба без сопроводительных документов. Сумма ущерба превысила 4,6 млн рублей.

Хэтчбек с нечитаемыми номерами сотрудники ДПС остановили в районе 1335 км федеральной автодороги Р-21 «Кола». За рулем находился 39-летний мурманчанин.

При осмотре салона полицейские обнаружили 15 коробок с варено-мороженым камчатским крабом общим весом более 300 кг. Водитель не представил сопроводительные документы, подтверждающие законную добычу и транспортировку биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Морепродукты были изъяты, водитель задержан. Согласно экспертизе, сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила 4 655 232 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ (незаконный вылов), проводится расследование.

Fishnews