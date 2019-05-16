16 мая 2019 года

Гана объявила «рыбацкие каникулы»

В Республике Гана с 15 мая впервые введен месячный запрет на добычу для рыбаков-кустарей. Цель запрета - восстановление снизившихся от перелова запасов. В августе планируется объявить аналогичные «каникулы» для промысловых компаний.

Президент Ганского национального совета рыбаков на каноэ (Ghana National Canoe Fishermen Council) Нии Абео Кьерекуандах IV заявил в интервью изданию Ghanaian Times, что рыбаки будут соблюдать запрет, хоть и без особого энтузиазма. Ранее совет выступал за «рыбные каникулы» с 1 по 31 июля, считая этот период научно обоснованным.

Нии Абео Кьерекуандах IV особо подчеркнул, что ограничения должны соблюдать все участники промысла, в том числе рыболовные суда КНР.

Напомним, что по данным британских экологов, около 90% промышленного рыболовного флота Ганы связано с китайским капиталом. Хотя в африканской республике иностранным компаниям запрещено владеть добывающими судами под ганскими флагом или контролировать их, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным информагентства «Синьхуа», в Гане наблюдается последовательное снижение запасов рыбы и уменьшение ее размеров из-за перелова, связанного с ННН-промыслом.

Fishnews