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Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб Республики Коми установила лимиты на промышленный вылов семги в Печоре. Фото пресс-службы правительства региона

Промысловики Коми смогут наловить больше семги

В Коми региональная комиссия по анадромным распределила лимиты атлантического лосося. В текущем году предприятиям республики разрешено освоить в Печоре 3,1 тонны семги – больше, чем в 2018 г.

По прогнозу ученых, заход лосося в Печору ожидается выше уровня 2018 г. Объемы, установленные с учетом рекомендаций Северного отдела Полярного филиала ВНИРО (ПИНРО), распределили между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Вице-премьер правительства республики – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев отметил, что на каждом из 20 участков должно быть добыто не менее 100 кг.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, в 2018 г. лимит на промышленный вылов семги в Коми составил 2,8 тонны. Рыбаки смогли освоить этот объем лишь на 66%.

Для организации любительского и спортивного рыболовства объемы возможного вылова атлантического лосося на 2019 г. не предусмотрены. «В прошлом году для организации любительского и спортивного рыболовства была квота на 100 кг, которую мы распределили между двумя предпринимателями, но вылов был нулевым. А в этом году никто не заявился», - рассказал Анатолий Князев.

Fishnews

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