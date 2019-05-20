20 мая 2019 года

Недостаток интереса к ихтиологии обернулся проблемами

Отец студента Владивостокского рыбопромышленного колледжа осужден за взятки преподавателю. В отношении преподавателя следствие пока не завершено.

Как установили следствие и суд, отец студента-заочника Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа (относится к системе Дальрыбвтуза) в декабре 2017 г. перевел на счет преподавателя этого заведения 20 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР. За эти деньги преподаватель должна была проставить отметки о сдаче зачетов по дисциплине «Ихтиология и рыболовство», хотя студент фактически зачеты не сдавал. В 2018 г. мужчина перевел преподавателю еще 60 тыс. рублей за содействие его сыну в поступлении в Дальрыбвтуз на бюджетной основе. При этом преподаватель не намеревалась исполнять обязательства, обманув мужчину и присвоив деньги, рассказали в пресс-службе.

Фрунзенский райсуд Владивостока признал мужчину виновным в даче взятки и покушении на дачу взятку и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Следствие в отношении преподавателя пока не закончено.

Fishnews