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Так проходил фестиваль в 2017 г. Фото пресс-службы правительства Камчатского края

Лососевый фестиваль пройдет на Камчатке в августе

В Камчатском крае 23-25 августа пройдет фестиваль «Сохраним лососей вместе!» – уже восьмой по счету. Главным событием праздника станет региональный чемпионат по рыболовному спорту.

«Фестиваль «Сохраним лососей вместе!» прочно закрепился в событийном календаре Камчатского края, как одно из самых ярких и интересных мероприятий. Он всегда привлекает большое количество гостей, причем не только жителей полуострова, у многих из которых, как мне кажется, любовь к рыбалке врожденная, но и туристов из других регионов и стран. Вдвойне важно, что фестиваль несет экологическую и просветительскую функции, при этом не теряя ключевой состязательной составляющей в виде чемпионата по рыболовному спорту. Для рыбаков участие в мероприятии это и соревнование, и возможность показать свое мастерство и пообщаться с коллегами, и отдых одновременно», – подчеркнул вице-губернатор Алексей Войтов.

Традиционно местом проведения фестиваля станет протока Косоево в бассейне реки Большой на территории села Усть-Большерецк, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. В течение трех дней на этой площадке пройдет ряд мероприятий, каждое из которых призвано привлечь общественное внимание к тихоокеанскому лососю – одному из важнейших биоресурсов Камчатки.

«Впервые фестиваль прошел в 2011 году, и выбор места его проведения был неслучайным. Река Большая в Усть-Большерецком районе – это богатейшая с точки зрения разнообразия лососевых пород рыб река в мире, – рассказал глава района Константин Деникеев. – Смысл фестиваля – развивать культуру пользования этим ценным промысловым ресурсом, донести до людей понимание того, насколько важно сохранение и рациональное потребление камчатского лосося».

Всего в рамках фестиваля запланированы 4 мероприятия. Ключевое событие – чемпионат Камчатского края по рыболовному спорту. Также за звание лучшего посоревнуются юные рыбаки в возрасте от 6 до 16 лет. Кроме того, подрастающее поколение будет задействовано в молодежном фестивале «Хранители лосося», где продемонстрирует свои знания биологии этих видов рыб. Завершит череду событий кулинарный конкурс «Рыба на столе – второй хлеб».

Заявочная кампания на краевой чемпионат по рыболовному спорту уже стартовала. Соревнования представляют собой личные состязания по ловле кижуча спиннингом с берега. Чемпионат проводится по принципу «поймал-отпустил». Каждый рыбак будет обеспечен соответствующей путевкой.

С 2015 г. фестиваль «Сохраним лососей вместе!» проводится под патронажем правительства Камчатки. Организаторами чемпионата выступают региональное агентство по туризму и внешним связям совместно с краевым министерством спорта, Федерация рыболовного спорта Камчатского края, администрация Усть-Большерецкого района. В прошлом году за звание сильнейшего рыболова боролись 112 человек.

Fishnews

  • Так проходил фестиваль в 2017 г. Фото пресс-службы правительства Камчатского края
  • Так проходил фестиваль в 2017 г. Фото пресс-службы правительства Камчатского края
  • Так проходил фестиваль в 2017 г. Фото пресс-службы правительства Камчатского края
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