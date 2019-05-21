21 мая 2019 года

Китай собирается наращивать импорт норвежской рыбы

Министерство рыболовства Норвегии и ветслужба КНР заключили соглашения об импорте и экспорте продуктов питания. Документ открывает новые перспективы для поставок рыбы и морепродуктов королевства на крупнейший потребительский рынок.

Подписи под соглашением поставили норвежский министр рыболовства Пер Сандберг и министр по ветеринарным вопросам Китая Джи Шупин.

Поднебесная является важнейшим торговым партнером Норвегии в Азии и перспективным рынком для экспорта рыбы и морепродуктов королевства. Поэтому визит Джи Шупина должен стимулировать отношения между странами в области ветеринарного контроля, отмечает издание Norway Today. По словам Пера Сандберга, подписание соглашения усилит двустороннее сотрудничество в области торговли продуктами питания, что чрезвычайно важно для норвежских рыбаков.

Недавно Норвегия и Китай также согласились возобновить в конце лета переговоры о заключении соглашения о свободной торговле.

КНР является крупнейшим в мире производителем и потребителем рыбы морепродуктов, которые импортирует как для непосредственного употребления, так и для нужд аквакультуры. В 2010 г. в Китай ввезли 125,5 тыс. тонн водных биоресурсов из Норвегии на 2,35 млрд крон.

Однако в 2010 г. КНР ввела жесточайший санитарный контроль в отношении норвежского лосося и других рыбы и морепродуктов, фактически прекратив их импорт. Охлаждение отношений было связано с присуждением Нобелевской премии мира китайскому диссиденту Лю Сяобо, сообщает корреспондент Fishnews. Постепенное потепление в отношениях между странами началось лишь в 2016 г.

В программе визита китайского министра кроме подписания соглашения и переговоров также были предусмотрены презентация о контроле за производством морепродуктов в Норвегии, а также посещение марифермы и станции Института морских исследований в Эустеволле.

В правительстве Норвегии также анонсировали обновление подписанного в 2017 г. соглашения о поставках поставок лосося в Китай, пишет издание IntraFish. Кроме того, планируется подписать соглашение об экспорте норвежских рыбной муки и рыбьего жира на рынок КНР.

Fishnews