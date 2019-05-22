22 мая 2019 года

Камчатка установила правила «красной» путины

В Камчатском крае комиссия по анадромным определила сроки добычи тихоокеанских лососей и проходные дни. Распределены объемы вылова для промышленного и любительского рыболовства.

Когда ловить

Согласно протоколу заседания, на морской акватории «красная» путина для промышленников, КМНС, любителей откроется в одни и те же дни, сообщает корреспондент Fishnews. В Олюторском районе – с 1 июня, исключение – бассейн реки Вывенки и морские РПУ №№ 469-478. Там можно будет ловить с 26 июня. Рыбаки Карагинского района смогут открыть сезон с 15 июня.

На участке № 865 реки Озерной, в Усть-Камчатском и Алеутском районах за лососем можно будет отправиться 1 июля. В Мильковском и Быстринском районах – 15 июня. В Елизовском районе 1 июня путина стартует в Кроноцком заливе (участки №№ 262-267) и впадающих в него реках, 5 июля – на других водных объектах.

Рыбаки Тигильского района смогут добывать лосось с 1 июня, исключение – реки Палана, Тигиль, Воямполка и их притоки – там путина стартует 20 июня. В Пенжинском, Карагинском, Быстринском и Соболевском (кроме реки Воровской) районах сезон открывается 11 июля, на Воровской – 25 июля.

В Усть-Большерецком районе можно будет выходить на «красную» рыбалку 11 июля. Исключениями станут река Озерная (там промысел откроется с 20 июня) и прилегающая морская акватория от РПУ № 189 включительно на юг до РПУ № 209 (с 21 июля).

Заниматься любительским и спортивным ловом лососей на реках Паратунка и Авача разрешено с 5 июля, на остальных реках и озерах региона – с 1 июня.

В Авачинской губе, Аваче и Паратунке вводится запрет на промышленный лов, традиционное рыболовство, любительскую рыбалку в отношении чавычи и нерки в связи с депрессивным состоянием популяций. Чавычу в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах нельзя будет осваивать промысловикам и коренным.

Когда не ловить

Для промышленного и традиционного рыболовства установили проходные дни. В Олюторском заливе в период с 3 по 26 июня включительно – каждые понедельник и вторник. В Камчатском заливе лосось будут пропускать по понедельникам и вторникам, в Авачинской губе и на РПУ № 217 – по понедельникам, вторникам и средам. На морских РПУ в Западно-Камчатской подзоне в период с начала промысла до 25 июля и с 26 августа – понедельник, вторник и среда. На морских участках в Камчатско-Курильской подзоне, за исключением акватории от РПУ № 189 (включительно) на юг до РПУ № 209 (включительно) – с начала промысла до 25 июля и с 26 августа до окончания сезона проходными днями станут каждые понедельник и вторник.

Пропускные периоды установлены и для внутренних водных объектов. В реках и озерах Восточной и Центральной Камчатки нельзя будет ловить по понедельникам, вторникам и средам. Ограничение распространяется на Олюторский, Карагинский, Усть-Камчатский (кроме бассейна реки Камчатки), Мильковский, Быстринский и Елизовский (за исключением бассейна реки Жупанова) районы.

На части реки Камчатка от устья до РПУ № 828 включительно проходными днями станут понедельник и вторник. От РПУ № 829 включительно и выше по течению (в границах Усть-Камчатского района) – вторник и среда.

В реках и озерах Западной Камчатки, за исключением бассейнов рек Большой и Озерной (западной) лосось нужно будет пропускать с начала промысла до 25 июля и с 26 августа до окончания сезона по понедельникам, вторникам и средам. С 26 июля по 25 августа – по понедельникам и вторникам. Эти проходные дни действуют для Пенжинского, Карагинского, Тигильского, Соболевского и Усть-Большерецкого районов.

На части реки Большой от устья до участка № 721 включительно ловить будет нельзя в каждые понедельник, вторник и среду. От РПУ № 723 и выше по течению, включая притоки, - по вторникам, средам и четвергам.

В бассейне западной реки Озерной проходными днями станут 22, 23, 26, 27, 30 июня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июля, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 августа, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 сентября.

В лимане рек Хайрюзова и Белоголовой проходные дни решили не устанавливать.

Если на РПУ для любительского лова используются только удочки и спиннинги, рыбачить там можно в любой день с открытия путины до ее окончания. На «любительских» РПУ, где разрешено ловить сетями, проходными днями станут понедельники и вторники. Исключение – участки в Авачинской губе и РПУ №№ 218 и 219, там лосось будут пропускать по понедельникам, вторникам и средам.

Сколько ловить

Для любительского и спортивного рыболовства в Карагинской подзоне комиссия распределила 10,2 тонны горбуши, 4,2 тонны кеты, 2,5 тонны нерки, по 0,5 тонны кижуча и чавычи. В Петропавловско-Командорской подзоне – 70,1 тонны горбуши, 88,1 тонны кеты, 38,3 тонны нерки, 79,2 тонны кижуча, 12,2 тонны чавычи. В Западно-Камчатской подзоне – 32,7 тонны горбуши, 31,5 тонны кеты, 7,5 тонны нерки, 31,7 тонны кижуча, 4,5 тонны чавычи, 1,6 тонны симы. В Камчатско-Курильской подзоне рыболовам предлагают добыть в общей сложности 32,7 тонны горбуши, 27,6 тонны кеты, 15,4 тонны нерки, 38,5 тонны кижуча, 12,7 тонны чавычи, 3,5 тонны симы.

Для промышленного рыболовства в Западно-Беринговоморской зоне выделили 200 тонн горбуши, 5,4 тонны кеты и 279 тонн нерки. В Карагинской подзоне промысловикам пока разрешено освоить 93154 тонны горбуши, 8020 тонн кеты, 1154 тонны нерки, 78 тонн кижуча, 40 тонн чавычи. В Петропавловско-Командорской подзоне можно добыть 2213 тонн горбуши, 2677 тонн кеты, 5735 тонн нерки, 1604 тонны кижуча, 204,8 тонны чавычи. В Западно-Камчатской подзоне – 8248 тонн горбуши, 3475 тонн кеты, 1185 тонн нерки, 2032 тонны кижуча. В Камчатско-Курильской подзоне компании смогут наловить в общей сложности 16203 тонны горбуши, 5722 тонны кеты, 17342 тонны нерки, 1164 тонны кижуча.

Что в запасе

В резерве для промышленного, любительского и спортивного рыболовства остается более 142 тыс. тонн лососей. Это 112,9 тыс. тонн горбуши, 14,7 тыс. тонн кеты, 11,6 тонны нерки, 2,5 тыс. тонн кижуча и 137 тонн чавычи.

Также комиссия утвердила деление участков по группам водных объектов, границы мест постановки орудий лова, дала рекомендации пользователям по оформлению и времени подачи заявок, установке и приведению в нерабочее состояние неводов, размеру ячеи, маркировке буями границ участков, отчетности юрлиц.

Fishnews