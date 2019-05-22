22 мая 2019 года

Водоемам Ставрополья «прописали» регулярные зарыбления

В Ставропольском крае рыбопродуктивность водоемов комплексного назначения не соответствует их потенциальным возможностям, отмечают ученые. По их мнению, регулярные зарыбления могут увеличить уловы минимум в 3-4 раза.

Кто в водоемах живет

В Ставропольском крае Азово-Черноморский филиал ВНИРО (АзНИИРХ) проводит регулярные исследования в пяти водоемах комплексного назначения. Это водохранилища Волчьи ворота (552 га) и Чограйское (17000 га), озера Мокрая Буйвола (750 га) и Лысый лиман (1000 га), а также залив Стройманыч озера Маныч-Гудило (3400 га). Работы охватывают в общей сложности около 22,7 тыс. га акватории.

Ихтиофауна там начитывает около 35 видов: сазан, серебряный и золотой караси, лещ, судак, берш, красноперка, кубанский подуст, густера, линь, уклея, плотва, щука, окунь, сом, пескарь, голавль, ерш, пухлощекая игла-рыба, щиповка, тюлька, верховка, трехиглая колюшка, бычки (цуцик, песочник и кругляк), белый и пестрый толстолобики, белый и черный амуры, шемая, рыбец, канальный сомик, малоротый буффало.

Для промысла можно использовать примерно 12 видов, но сейчас местные компании облавливают только 9: сазана, леща, серебряного карася, речного окуня, плотву, толстолобика, судака, густеру и щуку, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ. Состояние рыбных запасов в основных крупных водоемах комплексного назначения в регионе ученые характеризуют как стабильное.

В Волчьих воротах общий запас промысловых видов рыб находится на уровне 99 тонн, причем на карася и леща приходится около 52 тонн.

В озере Мокрая Буйвола промзапас составляет 184,3 тонны, около 134,6 тонны из них (73%) – объекты ежегодного зарыбления – растительноядные рыбы и сазан.

В Чограйском водохранилище запас промысловых видов рыб находится на уровне 1160,3 тонны. Основную ихтиомассу водоема (около 80%) создают лещ, карась и окунь при явном доминировании леща (47%).

В Лысом лимане в среднем общий промзапас составляет 135,6 тонны, из которых около 75% приходится на три вида: карася, леща и сазана.

В заливе Стройманыч запас промысловых видов ученые оценивают 118,8 тонны. На долю серебряного карася и сазана приходится около 68%.

Любишь ловить – люби и заселять

С 2013 по 2018 гг. в исследованных водоемах в среднем ежегодно добывали около 343,6 тонны рыбы с водной площади около 22,7 тыс. га. Средняя промысловая рыбопродуктивность составляла 15,1 кг/га. Различия в вылове по годам довольно значительные. Например, в 2013 г. освоили 540 тонн, а в 2016 г. – только 219,4 тонны.

Различия в структуре и объемах уловов во многом зависят от целенаправленных мероприятий по формированию промысловой ихтиофауны, отмечают в АзНИИРХ. В водоемах, где проводится ежегодное зарыбление молодью растительноядных рыб и сазаном, их доля в уловах по сравнению с аборигенными видами может превышать 70% (например в Мокрой Буйволе). Промысловая рыбопродуктивность таких водоемов достигает 63 кг/га, а в отдельные годы (2015 г.) – 138 кг/га. В водоемах, где добыча базируется на аборигенных видах, естественная промысловая рыбопродуктивность не превышает 15 кг/га (Чограйское водохранилище). Доминирующие объекты промысла – серебряный карась и окунь.

Исследования показали, что рыбопродуктивность водоемов комплексного назначения Ставропольского края не соответствует их потенциальным возможностям. В настоящее время она находится на низком уровне из-за преобладания малоценных видов.

Для рационального рыбохозяйственного использования водоемов комплексного необходимы оптимальная организация промысла и кардинальная реконструкция ихтиоценоза за счет регулярного вселения ценных видов. В этом случае уловы могут возрасти по сравнению с нынешними как минимум в 3–4 раза, уверены специалисты.

Fishnews