23 мая 2019 года

Браконьеры Камчатки открыли лососевый сезон

Официальный промысел лососей в Камчатском крае еще не начался, но браконьеры уже вышли на реки региона. Незаконные уловы нерки изъяли сотрудники рыбоохраны.

В Усть-Большерецком районе на косе возле поселка Октябрьского оперативная группа рыбоохраны в ночь с 21 на 22 мая задержала японский внедорожник. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, в багажнике обнаружили 369 кг корюшки, под которой была спрятана нерка - 34 экземпляра общим весом 69 кг.

В ту же ночь рыбинспекторы нашли 51 нерку в лодке гражданина. Браконьерский улов выявили на берегу реки Быстрой в Усть-Большерецком районе.

Проводятся административные расследования, материалы будут направлены в полицию для принятия решения о возбуждении уголовных дел. Согласно новым таксам, утвержденным правительством в ноябре 2018 г., нанесенный водным биоресурсам ущерб превысил 1 млн рублей.

Fishnews