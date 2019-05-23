23 мая 2019 года

Чили хочет поставлять больше рыбопродукции на российский рынок

Две крупные компании Чили заинтересованы в экспорте в РФ лососевой икры, рыбной муки и рыбьего жира. Об этом представители республики рассказали руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт провел переговоры с руководителем торгово-экономического отдела посольства Чили в России Пабло Бараона. С российской стороны во встрече также участвовал представитель МИД, с чилийской – представители бизнес-сообщества.

Стороны констатировали, что торговый оборот между государствами находится на стабильном уровне: на 30 апреля Чили экспортировала в Россию сельхозпродукции на 57,8 млн долларов. В числе основных товарных позиций - мороженая рыба, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Представители республики проинформировали, что две крупные компании заинтересованы в поставках в Россию лососевой икры, а также рыбной муки и рыбьего жира, предназначенных на корм животным. Сергей Данкверт рассказал о процедуре получения разрешения на поставки этих видов продукции и аттестации предприятий.

Fishnews