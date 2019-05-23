23 мая 2019 года

Волгу защитят от грязных стоков лесным барьером

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил разработать проект по созданию защитных лесных полос вдоль берегов Волги. Пилотной территорией станет Республика Татарстан.

Вопросы защиты реки от диффузного стока обсудили на совещании, которое провел министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Во встрече участвовали представители Росводресурсов, Рослесхоза, Республики Татарстан.

Было отмечено, что проблемой остается негативное влияние нерегулируемого стока с сельскохозполей, ферм, необорудованных промышленных площадок, а также транспортной инфраструктуры. Эффективным методом защиты Волги специалисты считают создание естественного барьера - водоохранных защитных лесных полос вдоль берегов, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды. Этот же метод эксперты лесной отрасли рассматривают как решение вопросов лесовосстановления в прибрежных территориях.

Наработки Татарстана представил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров. По его словам, в регионе имеется успешный опыт посадки защитных лесных насаждений на площади 57 тыс. га. Для реализации проекта по облесению Волги в Татарстане есть мощности по производству более 31 млн штук посадочного материала. Из них 12 млн деревьев хвойных пород выращиваются на базе крупнейшего в Европе Лесного селекционно-семеноводческого центра.

По предварительной оценке экспертов, для создания защитных лесных полос вдоль всей реки необходимо высадить 88 млн сеянцев на общей площади более 35 тыс. га. Для этого республика готова обеспечить посадочным материалом и другие регионы.

По итогам совещания Дмитрий Кобылкин поручил сотрудникам министерства, Росводресурсам и Рослесхозу совместно разработать проект по созданию водоохранных защитных лесных полос. Он должен охватывать все регионы, где есть проблемы со стоками в Волгу. Ответственные сотрудники проработают вопрос с 15 субъектами РФ.

Отмечено, что проект отвечает задачам федерального проекта «Оздоровление Волги», входящего в нацпроект «Экология», и может быть рассмотрен подпрограммой.

Пилотной территорией для отработки технологии станет Республика Татарстан – там создадут защитные лесные насаждения вдоль берегов Куйбышевского водохранилища.

Fishnews