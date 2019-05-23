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Динамику добычи обсудили на оперативном совещании в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ведомства

Отечественный вылов пока не вышел в плюс

К 22 мая российские рыбопромышленники добыли более 1,9 млн тонн водных биоресурсов - на 1% ниже уровня прошлого года. Прибавки отмечены на Дальнем Востоке, Балтике и Волго-Каспие.

Динамику добычи обсудили на оперативном совещании, которое в режиме видеоконференции с теруправлениями провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. О промысловых показателях доложил начальник управления организации рыболовства Андрей Космин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, в Дальневосточном бассейне вылов вырос на 4% по сравнению с уровнем 2018 г. и достиг 1,36 млн тонн. На промысле минтая добыто более 1 млн тонн - на 43 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года. Уловы трески достигли 66,05 тыс. тонн, прибавка составила 18 тыс. тонн. Сельди поймано 102 тыс. тонн (-10,8 тыс. тонн).

В Северном бассейне рыбаки освоили 197,6 тыс. тонн, что на 32,5% ниже уровня 2018 г. Трески добыто 151,4 тыс. тонн (-15,6 тыс. тонн), пикши - 20,6 тыс. тонн (-16,7 тыс. тонн).

В Западном бассейне отечественные суда добыли 52,5 тыс. тонн, это на 7% больше, чем год назад. Промысел шпрота принес 33,8 тыс. тонн, это на 3,5 тыс. тонн выше уровня 2018 г. Уловы балтийской сельди составили 15 тыс. тонн (+0,44 тыс. тонн).

Вылов в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне составил 30,7 тыс. тонн, что на 9% ниже уровня прошлого года. Хамсы добыто 17,6 тыс. тон, это на 4 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года. Шпрота поймано 3,4 тыс. тонн (-0,5 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне вылов вырос на 12% к уровню 2018 г. и достиг 26 тыс. тонн. Промысел крупного и мелкого частика принес 12,8 тыс. тонн, прибавка составила 1,9 тыс. тонн больше.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл более 250 тыс. тонн. Это на 11% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востокросрыболовство
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