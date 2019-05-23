23 мая 2019 года

Кетовую «молодежь» в Приморье отправили на нагул

В Приморском крае 22 мая Барабашевский и Рязановский лососевые рыбоводные заводы Главрыбвода выпустили 5,5 млн «компенсационных» мальков кеты. Всего в нынешнем году эти ЛРЗ переселили в реки более 28 млн экземпляров молоди лососей.

Приморский филиал Главрыбвода завершил очередной сезон по выпуску молоди кеты. Лососевые рыбоводные заводы провели последнее в 2019 г. заселение мальков в реки. На мероприятии присутствовали представители учреждения, региональной администрации, Росрыболовства, Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) и судостроительного комплекса «Звезда».

Выпуск проводился по заказу «Звезды» - предприятие компенсирует ущерб, наносимый Уссурийскому заливу и бухте Большой Камень. Как рассказала корреспонденту Fishnews главный специалист управления по проектированию и инжинирингу компании Анна Носкова, с 2017 г. с помощью зарыблений судостроители возмещают вред, который причиняют водным биоресурсам дноуглубительными работами, захоронениями грунта, а также строительством гидротехнических сооружений.

«И в прошлом, и в позапрошлом году мы выпускали мальков кеты. Эти мероприятия предусмотрены нашей проектной документацией и согласованы Федеральным агентством по рыболовству», - отметила Анна Носкова.

В компенсационных мероприятиях в 2019 г. участвовали оба завода филиала - Барабашевский и Рязановский. В один день рыбоводы отправили в дикую природу 5,5 млн штук молоди кеты. С Барабашевского ЛРЗ в реку Барабашевку заселили более 2 млн мальков. Около 100 тыс. из них привезли с Рязановского ЛРЗ и выпустили через рыбоводную машину. Сам Рязановский завод выпустил в реки Пойму и Рязановку около 3,5 млн экземпляров молоди.

По словам замдиректора по производственной деятельности Главрыбвода Сергея Розенталя, компенсационные выпуски кеты по заказу судостроителей будут производиться в течение 5-7 лет. Планируется увеличить объемы зарыблений, возможности для этого есть. Проектная мощность Барабашевского завода составляет 25 млн экземпляров молоди кеты в год, Рязановского - 20 млн штук.

«Процесс выращивания дальневосточных лососей отличается тем, что производителей берут в природе», - с гордостью заметил инженер-рыбовод 1 категории Барабашевского ЛРЗ Вячеслав Горячев. Рыбоводы провели экскурсию по восстановленным после наводнения в августе 2017 г. цехам. Гостей познакомили с этапами выращивания кеты - от икринки до серебристого малька, которого уже можно переселить в реку.

На вольные хлеба молодь отправляют в апреле-мае, сроки зависят от погодных условий. «В теплый год выпускаем мальков раньше, в холодный год – позже», - рассказал Вячеслав Горячев.

Всего в 2019 г. в Барабашевку завод заселил 9,5 млн мальков - и по госзаданию, и в рамках компенсационных мероприятий. Сколько из этих рыб вернется обратно в реку, сказать сложно даже специалистам. «Мы же зависим от природы сильно, от погоды, от подходов производителей, от браконьерства», - обращают внимание рыбоводы.

Заведующий лабораторией технического обеспечения процессов воспроизводства гидробионтов ТИНРО Геннадий Курганский считает, что реальный для Барабашевского завода возврат находится на уровне 1-0,8% и это достаточно хорошо. «Благодаря заводу поддерживается стадо в реке Барабаш, рыба есть», - отметил ученый.

Fishnews