24 мая 2019 года

Беспилотники помогли лучше проследить за байкальской нерпой

На озере Байкал специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели авиаучет нерпы. По мнению ученых, популяция находится на высоком уровне численности.

Работы проводила с 5 по 21 мая группа специалистов центрального аппарата и Байкальского филиала ВНИРО под руководством доктора географических наук Владимира Черноока. Нерп на льдах Байкала считали с помощью беспилотных летательных аппаратов. Наблюдениями охватили всю северную часть озера, где в это время года держатся тюлени: от острова Ольхон и села Гремячинск до села Байкальское, рассказали Fishnews в пресс-службе института.

В течение пяти дней, когда позволяла погода, три БПЛА, используя тактику «роя», выполнили 118 учетных галсов общей протяженностью свыше 10 тыс. км. Беспилотники вели фото- и видеосъемку высокого разрешения в видимом и инфракрасном диапазоне. Параллельно, для сравнения, были проведены учеты нерпы традиционным методом: наземными группами на выделенных полигонах.

Сопоставление двух методов учета показало высокую эффективность применения БПЛА: беспилотники позволяют «видеть» тюленей как на припайных, так и на плавучих льдах, быстро покрывать наблюдениями значительные акватории и учитывать животных с гораздо большей точностью, чем при наземных исследованиях. Еще одно преимущество БПЛА – они совершенно незаметны для животных на льдах и не пугают тюленей.

За период экспедиции собран большой массив данных: свыше 90 тыс. фотографий, более 35 Гб видео в инфракрасном диапазоне. Этот ценный материал еще предстоит обработать, но уже сейчас ясно: будущее учетов морских млекопитающих – в широком применении беспилотников, подчеркивают в институте.

Fishnews