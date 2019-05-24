24 мая 2019 года

Хабаровские прокуроры подготовили сюрприз для нелегальных рыботорговцев

В Хабаровском крае могут отдельно установить штрафы за незаконную розничную торговлю рыбой и рыбной продукцией, а также организацию такой торговли. С законодательной инициативой выступила региональная прокуратура.

Прокуратура Хабаровского края предложила внести изменения в статью 29 регионального Кодекса об административных правонарушениях. Законопроект предусматривает, что будет отдельно определена ответственность за розничную торговлю рыбой и прочей продукцией рыболовства и аквакультуры на территориях общего пользования в неустановленных для этих целей местах. Также поправки предусматривают наказание за организацию такой торговли.

По действующей редакции статьи 29 краевого КоАП к административной ответственности за розничную торговлю и оказание услуг в неустановленных местах привлекаются продавцы. При этом организаторы остаются безнаказанными, отмечают в надзорном ведомстве. Планируется, что предлагаемые изменения восполнят этот правовой пробел.

За незаконную розничную торговлю водными биоресурсами граждан предлагается штрафовать на сумму 3-4,5 тыс. рублей, должностных лиц – на 15-25 тыс. рублей, юрлиц – на 30-45 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Организация розничной торговли рыбопродукцией в неположенных местах будет грозить гражданам штрафом от 4,5 до 5 тыс. рублей, должностным лицам – денежным взысканием от 35 до 40 тыс. рублей, юрлицам придется заплатить в казну от 60 до 85 тыс. рублей

За повторную организацию или осуществление такой торговли гражданам придется заплатить штраф в 5 тыс. рублей, должностным и юридическим лицам – 50 тыс. рублей, юридическим лицам - 100 тыс. рублей.

Наличие в кодексе края специального состава административных правонарушений позволит в период лососевой путины повысить эффективность рейдов на стихийных и продовольственных рынках края, считают в надзорном ведомстве. По мнению прокуратуры, это создаст эффективный механизм противодействия браконьерству и теневому обороту уловов, а также приведет к повышению доходов бюджета.

Ожидается, что депутаты Законодательной думы Хабаровского края думы рассмотрят законопроект на сессии 30 мая.

Fishnews