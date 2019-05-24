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В Магаданской области представители коренных народов смогут освоить за путину почти 620 тонн анадромных видов рыб. Фото пресс-службы правительства региона

КМНСам Колымы добавили лосося

В Магаданской области представители коренных народов смогут освоить за путину почти 629 тонн анадромных видов рыб – больше, чем в прошлом году. Добыча лосося в регионе стартует 20 июня.

В Магаданской области руководители предприятий и родовых общин коренных народов обсудили подготовку к лососевой путине. Вопросы рассмотрели на семинаре по организации традиционной хозяйственной деятельности КМНС.

Руководитель областного департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин рассказал, что в 2018 г. в регионе сформировано 5 рыбопромысловых участков. По итогам конкурса их предоставили 4 пользователям, в том числе одному гражданину. Планируется, что это поможет снять проблемы представителей родовых общин, которые не могут ловить рыбу самостоятельно.

«В 2019 году право добычи разнорыбицы получили 12 общин численностью 999 человек и 2301 гражданин из числа КМНС. Общий объем, предоставленный в пользование, составил 719 тонн. Участвовать в лососевой путине намерены 3 общины численностью 440 человек, и 5406 человек собираются осуществлять традиционное рыболовство самостоятельно. Таким образом, по предварительным данным, для 5846 человек будет выделено 618,995 тонны анадромных видов рыб», — рассказал Андрей Таболин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, добыча лососей откроется на морском побережье с 20 июня, в реках — 29 июня. Окончание путины запланировано на 22 сентября.

В 2018 г. для традиционного рыболовства гражданам из числа КМНС и их общинам в области выделили 1038,6 тонны водных биоресурсов: 613,6 тонны анадромных видов и 425 тонн разнорыбицы. Из этого объема освоили 631,4 тонны, или 61%. В добыче участвовали 5734 человека в составе 12 родовых общин.

Fishnews

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