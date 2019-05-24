24 мая 2019 года

На норвежский лосось наступают водоросли

На севере Норвегии цветение водорослей поражает все больше акваферм. Директорат рыболовства страны оценивает потери в 11,6 тыс. тонн лосося, ущерб может возрасти.

Водоросли принесли проблемы хозяйствам девяти компаний: Ballangen Sjofarn, Ellingsen Seafood, Mortenlaks, Sorrollnesfisk, Northern Lights Salmon, Kleiva Fiskefarm, Gratanglaks, Nordlaks и Salaks.

По оценке Директората рыболовства королевства, примерно 4,8 тыс. тонн ценной рыбы «потеряли» в губернии Нурланн и 6,8 тыс. тонн в губернии Тромс, сообщает корреспондент Fishnews.

В финансовом выражении потери лососеводов оцениваются в 82 млн долларов. Однако, по мнению аналитика банка Nordea Колбьёрна Гискеодегарда, эти цифры могут не отражать реальное влияние на рынок.

Правительство Норвегии пока не дает точных оценок численности лосося, пострадавшего от цветения водорослей. Аквафермеры указывают, что погибла рыба разных возрастов массой от 700 г до 5,5 кг.

Fishnews

