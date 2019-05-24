24 мая 2019 года

Росрыболовство выставило на аукцион макрурусов и гребешка

1 июля в Москве планируется провести аукцион по продаже долей квот вылова макрурусов и морских гребешков. Победители получат право на промысел этих до конца 2033 г.

Росрыболовство объявило аукцион по продаже права на заключение договоров о закреплении доли квоты. Как сообщает корреспондент Fishnews, на торги выставлено 14 лотов: 7 долей квот добычи макрурусов в Восточно-Сахалинской подзоне и 7 – морских гребешков в Западно-Сахалинской.

С победителями будут заключены договоры со сроком действия до конца 2033 г. Прием заявок на участие в аукционе открылся 24 мая и завершится 24 июня. Сами торги планируется провести 1 июля.

Fishnews