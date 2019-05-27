27 мая 2019 года

Государства Причерноморья определили приоритеты «синей» экономики

Семь стран одобрили «Совместную морскую повестку дня для Черного моря». Предусматривается три цели – защита окружающей среды, внедрение инноваций и привлечение инвестиций в «синюю» экономику.

На встрече высокого уровня в Бухаресте представители Болгарии, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Турции и Украины утвердили «Совместную морскую повестку дня для Черного моря» и план ее реализации.

Государства согласовали документ при участии Европейской комиссии, сообщили Fishnews в пресс-службе МИД России.

Страны-участницы сформировали общее понимание «синей», или морской, экономики – совокупности видов экономической деятельности, связанных с океанами, морями и побережьями, включая их устойчивое использование и сохранение. Под такими видами деятельности подразумеваются не только традиционные отрасли (судоходство, судостроение, рыболовство, пляжный туризм), но и целый спектр обладающих большим потенциалом развивающихся отраслей («синяя» биоэкономика/биотехнологии, использование энергии океана, ветроэнергетика, опреснение воды, защита побережья и прочей окружающей среды).

Совместная морская повестка призвана содействовать социально-экономическому развитию региона на основе равноправного, деполитизированного сотрудничества, направленного на реализацию конкретных проектов в области морской экономики.

Особое внимание в документе уделили вопросу экологии и обеспечению устойчивости морских и прибрежных экосистем. По мнению авторов морской повестки, общие или совместные природоохранные меры помогут снизить экологическую и антропогенную нагрузку на биологические ресурсы. «Количество рыбных запасов может быть выведено на устойчивый уровень», – говорится в документе.

Ожидается, что успешная реализация «Совместной морской повестки дня для Черного моря» поможет укрепить доверие и развить конструктивный диалог между странами-участницами, а также в целом улучшит политический климат в регионе.

Fishnews