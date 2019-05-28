28 мая 2019 года

Российские рыбаки помогают исследовать ресурсы Антарктики

Компания «Антей» традиционно участвует в промысле клыкача в Антарктике. Рыбаки оказывают содействие в изучении этого ценного ресурса, принимая на свои суда наблюдателей – сотрудников отраслевых НИИ.

Где «охотился» «Волк Арктики»

В сезон 2018 – 2019 гг. промысел антарктического клыкача вели два судна компании «Антей» – «Волк Арктики» и «Спарта». О результатах научного наблюдения рассказали в Азово-Черноморском филиале ВНИРО (АзНИИРХ): специалист института Николай Кухарев работал в качестве национального наблюдателя на борту «Волка Арктики».

С 1 декабря по 31 января судно участвовало в международном ярусном промысле клыкача в зоне ответственности АНТКОМ. Лов начался в море Росса (подрайон 88.1) на участках, выделенных для промысла в Морском охраняемом районе.

Судно вело добычу на Южном участке, расположенном к югу от 70 градуса южной широты. Работы проходили в борьбе с ледовыми полями и в условиях высокой конкуренции, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

В середине декабря на небольшой площади Южного участка моря Росса сосредоточилось 14-16 судов, которые осуществляли промысел среди ледяных полей и участков разреженного льда, стремясь получить как можно больший улов в возможно короткие сроки. Дрейфующие ледяные поля существенно мешали, утаскивая и обрывая ярусные порядки.

6 января лимиты в подрайоне 88.1 были исчерпаны и промысел закрыт. «Волк Арктики» 13 января продолжил добычу в море Амундсена (подрайон 88.2). Там в январе вся акватория свала глубин, на которой распределились 80% лимита вылова клыкача, была занята сплоченным льдом и крупными айсбергами. Лишь на небольших участках четвертой исследовательской клетки, где концентрация айсбергов была ниже, ярусолов смог вести промысел. 31 января «Волк Арктики» прекратил работу в подрайоне 88.2 и направился в чилийский порт Пунта-Аренас для бункеровки.

Научная миссия выполнена

В отчете отмечено, что все нормы и требования АНТКОМ по сбору информации и наблюдению за промысловыми операциями были успешно выполнены. Проанализировано около 4 тыс. рыб, собран обширный биологический материал. Особое внимание уделялось мечению антарктического клыкача – процедуру провели с несколькими сотнями экземпляров. Все собранные материалы доставлены в Азово-Черноморский филиал ВНИРО для дальнейшей обработки.

В институте отметили, что «Антей» с 2010 г. ежегодно направляет в Антарктику и Субантарктику (на Патагонский склон) одно-два судна на промысел клыкачей и сейчас является абсолютным лидером среди российских рыболовных компаний по длительности работы в этом регионе.

Кроме того, «Антей» – единственная из отечественных компаний, которая в тесном сотрудничестве с Росрыболовством регулярно выполняет в водах Антарктики российские научные программы по изучению биоресурсов, утвержденные АНТКОМ. За прошедшие годы суда «Антея» выполнили 6 научных программ, в том числе две – по исследованию глубоководных крабоидов. Рациональный и продуманный подход компании к работам в Антарктике свидетельствует о ее долгосрочных планах деятельности в регионе, отметили в АзНИИРХ.

Fishnews