Новости
«Волк Арктики» в море Росса. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Российские рыбаки помогают исследовать ресурсы Антарктики

Компания «Антей» традиционно участвует в промысле клыкача в Антарктике. Рыбаки оказывают содействие в изучении этого ценного ресурса, принимая на свои суда наблюдателей – сотрудников отраслевых НИИ.

Где «охотился» «Волк Арктики»

В сезон 2018 – 2019 гг. промысел антарктического клыкача вели два судна компании «Антей» – «Волк Арктики» и «Спарта». О результатах научного наблюдения рассказали в Азово-Черноморском филиале ВНИРО (АзНИИРХ): специалист института Николай Кухарев работал в качестве национального наблюдателя на борту «Волка Арктики».

С 1 декабря по 31 января судно участвовало в международном ярусном промысле клыкача в зоне ответственности АНТКОМ. Лов начался в море Росса (подрайон 88.1) на участках, выделенных для промысла в Морском охраняемом районе.

Судно вело добычу на Южном участке, расположенном к югу от 70 градуса южной широты. Работы проходили в борьбе с ледовыми полями и в условиях высокой конкуренции, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

В середине декабря на небольшой площади Южного участка моря Росса сосредоточилось 14-16 судов, которые осуществляли промысел среди ледяных полей и участков разреженного льда, стремясь получить как можно больший улов в возможно короткие сроки. Дрейфующие ледяные поля существенно мешали, утаскивая и обрывая ярусные порядки.

6 января лимиты в подрайоне 88.1 были исчерпаны и промысел закрыт. «Волк Арктики» 13 января продолжил добычу в море Амундсена (подрайон 88.2). Там в январе вся акватория свала глубин, на которой распределились 80% лимита вылова клыкача, была занята сплоченным льдом и крупными айсбергами. Лишь на небольших участках четвертой исследовательской клетки, где концентрация айсбергов была ниже, ярусолов смог вести промысел. 31 января «Волк Арктики» прекратил работу в подрайоне 88.2 и направился в чилийский порт Пунта-Аренас для бункеровки.

Научная миссия выполнена

В отчете отмечено, что все нормы и требования АНТКОМ по сбору информации и наблюдению за промысловыми операциями были успешно выполнены. Проанализировано около 4 тыс. рыб, собран обширный биологический материал. Особое внимание уделялось мечению антарктического клыкача – процедуру провели с несколькими сотнями экземпляров. Все собранные материалы доставлены в Азово-Черноморский филиал ВНИРО для дальнейшей обработки.

В институте отметили, что «Антей» с 2010 г. ежегодно направляет в Антарктику и Субантарктику (на Патагонский склон) одно-два судна на промысел клыкачей и сейчас является абсолютным лидером среди российских рыболовных компаний по длительности работы в этом регионе.

Кроме того, «Антей» – единственная из отечественных компаний, которая в тесном сотрудничестве с Росрыболовством регулярно выполняет в водах Антарктики российские научные программы по изучению биоресурсов, утвержденные АНТКОМ. За прошедшие годы суда «Антея» выполнили 6 научных программ, в том числе две – по исследованию глубоководных крабоидов. Рациональный и продуманный подход компании к работам в Антарктике свидетельствует о ее долгосрочных планах деятельности в регионе, отметили в АзНИИРХ.

Fishnews

  • «Волк Арктики» в море Росса. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Национальный научный наблюдатель ярусолова «Волк Арктики» Николай КУХАРЕВ. Фото пресс-службы АзНИИРХ
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: росрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

    Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

    Елена АФАНАСЬЕВА

    Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Крабовый гамбит»

    Все материалы

    Интервью

    Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей БАЙТАЛЮК

    Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала

    Алексей БАЙТАЛЮК

    Системные исследования сделают ресурсы доступнее

    Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

    Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

    ЛИ Нам Ки

    Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

    Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

    Председатель совета директоров АО «АКРОС»

    Алексей БУЛАНОВ

    «АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

    Начальник Байкальского филиала Главрыбвода Леонид МИХАЙЛИК

    Начальник Байкальского филиала Главрыбвода

    Леонид МИХАЙЛИК

    Мы несем ответственность за байкальского омуля

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Под «филейную перестройку» на Севере не хватает сырья

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Золотая рыбка Амура

    Все материалы

    Крупным планом

    Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

    Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

    Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

    Конференция рыбаков: к чему пришли

    «Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

    «Антей» видит будущее за иваси

    Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

    Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

    Все материалы

    События

    Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

    Брюссель как поле для новинок

    На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» все больше привлекает бизнес

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.