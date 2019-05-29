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На промысле. Фото с сайта Охотского теруправления Росрыболовства

Колыма распределила «коренного» лосося

В Магаданской области региональная комиссия по анадромным распределила объемы вылова на «красную» путину. В частности, лимиты установили для КМНС и рыбаков-любителей.

В этом году для Магаданской области выделили 6760 тонн горбуши, 1770 тонн кеты, 272 тонны кижуча и 10 тонн нерки. Также в регионе установлены объемы вылова гольцов: 231 тонна в Северо-Охотоморской подзоне и 342 тонны – в Западно-Камчатской) и азиатской зубастой корюшки (109 тонн в Северо-Охотоморской подзоне и 69 тонн – в Западно-Камчатской), сообщает корреспондент Fishnews.

В научно-исследовательских целях можно будет поймать 12,5 тонны горбуши, 41 тонну кеты, 11,1 тонны кижуча, 1 тонну нерки, 2,8 тонны гольцов (2 тонны в Северо-Охотоморской подзоне и 0,8 тонны – в Западно-Камчатской), 2 тонны азиатской зубастой корюшки (1,5 тонны в Северо-Охотоморской подзоне и 0,5 тонны – в Западно-Камчатской). Для целей аквакультуры выделили 37,3 тонны горбуши, 34,66 тонны кеты и 4,13 тонны нерки.

Для традиционного рыболовства гражданам из числа коренных народов и общинам комиссия предоставила 331,52 тонны горбуши, 215,43 тонны кеты, 44,24 тонны кижуча, 18,43 тонны гольцов Северо-Охотоморской подзоны и 9,36 тонны гольцов Западно-Камчатской подзоны. Согласно протоколу заседания, на морских акваториях путина для КМНС продлится с 20 июня по 22 сентября включительно, на реках – с 29 июня по 22 сентября. Ловить анадромных рыб можно будет с 6:00 до 22:00.

Для организации любительского и спортивного рыболовства на участках выделили 85 тонн горбуши, 70 тонн кеты, 24,5 тонны кижуча, 2,5 тонны нерки, 3 тонны гольца. Сезон «красной» рыбалки стартует 29 июня и завершится вечером 22 сентября. Единое время лова – такое же, как и у КМНС: с 6:00 до 22:00. Также комиссия рекомендовала норму добычи на одну путевку – не более 10 горбуш, 5 штук кеты и кижуча в общей сложности, 3 нерок, 10 кг гольца.

В соответствии с рекомендациями науки и поступившими обращениями комиссия распределила в Западно-Камчатской подзоне объемы нерки и азиатской зубастой корюшки для промышленного рыболовства: 5 и 65 тонн соответственно. Промысел нерки там продлится с 15 июня по 15 июля, корюшки – с 1 по 20 июня.

Кроме того, комиссия установила запреты. С 30 мая до конца года нельзя будет ловить лососей во внутренних водах вне границ участков для промысла анадромных. Исключение предусмотрено для КМНС, науки и добычи в целях аквакультуры.

Азиатскую зубастую корюшку запрещено ловить в Тауйской губе и впадающих в нее реках. Исключение – НИР и любительская рыбалка на водных объектах общего пользования.

Fishnews

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НазадМетки: аквакультуракижучлососьмагаданская область
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