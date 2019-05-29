29 мая 2019 года

Горбатых китов проверят на стресс

Отечественные ученые приступили к исследованиям китообразных у Командорских островов. В этом году группа специалистов планирует, в частности, взять у горбатых китов пробы на уровень кортизола – гормона стресса.

В научную группу входят сотрудники Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН и МГУ имени М.В. Ломоносова. Специалисты направились в бухту Полуденную на западе острова Беринга, где будут изучать косатку, горбатого кита и северного плавуна, сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника «Командорский».

Исследования китообразных на Командорах ведутся с 2007 г. по нескольким направлениям. По словам сотрудника биофака МГУ и старшего научной группы Ивана Федутина, наибольший интерес в акватории островов представляет северный плавун: команда работает по этому виду только здесь. На территории заповедника группа также изучает популяционную, социальную структуру и акустику косаток, ведет фотоидентификацию горбачей.

В этом году ученые сосредоточатся на молекулярных исследованиях и будут работать по программе, подготовленной специалистами МГУ. Одно из направлений – определение уровня гормона стресса – кортизола – в пробах от горбачей.

«Мы впервые берем пробы на уровень кортизола от горбатых китов, и если получится, то сможем сравнить данные из разных районов. Акватория Командор охраняется, и горбачей здесь никто не беспокоит, чего не скажешь, например, об Авачинском заливе, где постоянный шум, ходят суда, ведется рыболовство. Мы попробуем взять пробы в разных районах и узнать, где горбачи себя лучше чувствуют и насколько меняется их состояние», – рассказал Иван Федутин.

Он назвал Командорские острова уникальным местом для проведения научных исследований.

«Охраняемая 30-мильная акватория делает Командоры ни с чем несравнимой территорией. Здесь киты чувствуют себя в том состоянии, в котором должны находиться. В других местах обитания на их жизнь влияет судовой трафик, шум, рыбный промысел. Нужно, чтобы Командоры такими и оставались», – подчеркнул ученый.

Fishnews