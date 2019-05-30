30 мая 2019 года

ФСБ предлагает усилить «рыбную» часть КоАП

Федеральная служба безопасности готовит законопроект, направленный на усиление ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов.

Уведомление о разработке проекта закона размещено на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Текст предлагаемых поправок пока не опубликован.

В сопроводительных материалах говорится, что законопроект подготовлен в рамках поручения правительства. Планируемый срок вступления закона в силу – январь 2020 г.

Приводится также перечень проблем, на решение которых направлен предлагаемый способ регулирования:

– «не урегулированы вопросы квалификации административных правонарушений за несоблюдение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в ИЭЗ РФ или открытом море в случаях, не связанных с изъятием водных биоресурсов из среды обитания»;

– отсутствуют правовые механизмов конфискации рыболовецких судов «удобного флага», используемых для браконьерства;

– установленные сроки административного расследования по делам о нарушении правил и требований рыболовства не соответствуют разумным срокам производства.

Fishnews