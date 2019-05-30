30 мая 2019 года

Рыбацкий флот хотят избавить от плановых проверок

Правительство одобрило изменения в Кодекс торгового мореплавания. Предусматривается отмена плановых проверок судов в районах промысла в части обеспечения безопасности.

Ранее поправки, внесенные Минсельхозом, рассмотрела правкомиссия по законопроектной деятельности. «По имеющимся данным, в морском рыбном промысле задействовано порядка 907 компаний и 2342 судна, подлежащих государственному надзору. При проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году было выявлено пять нарушений законодательства, в 2017 и 2018 годах нарушения не выявлены. Общая сумма наложенных на должностных лиц административных штрафов в 2016 году составила 2,5 тыс. рублей», – рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Изменения предлагают внести в статью 6.1 Кодекса торгового мореплавания РФ. Предусматривается отмена малоэффективных плановых проверок в целях государственного надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности рыбацких судов в районах промысла. В качестве альтернативного механизма обеспечения безопасности флота Росрыболовство собирается применять внеплановые выездные и документарные проверки (по результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований) как ситуативные меры реагирования. Также регулятор планирует делать акцент на профилактику нарушений, контрольные мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

На заседании правительства законопроект решили одобрить и внести в Государственную Думу в установленном порядке.

Fishnews