30 мая 2019 года

Браконьеров Поволжья выслеживают с дронов

В Астраханской области продолжается первый этап операции «Путина-2018». Обнаруживать браконьеров правоохранителям помогают беспилотные летательные аппараты.

Сотрудники авиационного отряда специального назначения Росгвардии обследовали территорию Икрянинского района. На реке Бахтемир с помощью беспилотника заметили мужчин на моторной лодке «Вихрь». Они добывали рыбу частиковых видов запрещенными орудиями лова, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Информацию оперативно передали в полицию. Правоохранители задержали подозреваемых (один из которых уже имеет судимость за браконьерство) и освободили водоем от плавной жилковой сети длиной 63 м.

В тот же день около села Ниновка обнаружили и задержали двух братьев-рыбаков. У них изъяли аналогичное орудие лова.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

Fishnews