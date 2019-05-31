31 мая 2019 года

Теруправление Росрыболовства расследует «дело о маловодье»

Средневолжское теруправление Росрыболовства проведет административное расследование по маловодью в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах.

На протяжении последних весенних месяцев жители Самарской, Ульяновской областей и Республики Татарстана выражают обеспокоенность катастрофическим маловодьем в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям юридических и должностных лиц, установлены виновные и определены последствия маловодья для водных биоресурсов и среды их обитания, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

Результаты расследования обещают довести до общественности и органов государственной власти регионов.

Fishnews