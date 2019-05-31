Теруправление Росрыболовства расследует «дело о маловодье»
Средневолжское теруправление Росрыболовства проведет административное расследование по маловодью в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах.
На протяжении последних весенних месяцев жители Самарской, Ульяновской областей и Республики Татарстана выражают обеспокоенность катастрофическим маловодьем в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям юридических и должностных лиц, установлены виновные и определены последствия маловодья для водных биоресурсов и среды их обитания, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.
Результаты расследования обещают довести до общественности и органов государственной власти регионов.
Fishnews