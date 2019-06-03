03 июня 2019 года

Ученые исследуют, как горбуша адаптируется к морской воде

Специалисты КамчатНИРО приступили к изучению эстуарного и раннего морского периодов жизни молоди горбуши на западном побережье Камчатки. Ожидается, что результаты работ позволят эксплуатировать ресурс более рационально.

Исследования ведутся в прибрежье Охотского моря в районе наиболее значимых западнокамчатских «горбушовых» рек: от Кошегочека до Ичи. Как рассказал заведующий лабораторией эстуарных и прибрежных экосистем Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) Максим Коваль, эстуарный и ранний морской периоды играют особую роль в жизненном цикле лососей. По оценкам некоторых специалистов, смертность молоди (прежде всего горбуши) в это время может достигать 95–98% общей численности поколений, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Считается, что высокая смертность молоди лососевых в эстуариях и морском прибрежье связана, главным образом, с физиологическими нарушениями из-за перехода из пресноводной среды в солоновато-водную. В этот период у рыб перестраиваются регуляторные системы организма: эндокринная и кровеносная, системы водно-солевого обмена, липидного, углеводного, белкового метаболизма и прочие.

Помимо физиологии, переход молоди лососей к морскому образу жизни осложняется и другими факторами: температурным режимом, соленостью, течениями, ледовитостью, состоянием кормовой базы, внутри- и межвидовой конкуренцией, воздействием хищников и паразитов и другими. Несмотря на общее понимание причин смертности молоди в эстуариях и морском прибрежье, механизмы этого явления до сих пор слабо изучены.

Планируется, что результаты исследований будут способствовать более эффективному прогнозированию и устойчивой эксплуатации ресурсов. Работы выполнят в первой половине июня на 10 разрезах. Каждый из них включает 3 контрольные станции на глубинах 5, 10 и 15 м - всего 30 станций.

Fishnews