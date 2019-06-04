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Губернатор Олег КОЖЕМЯКО провел встречу с руководством компании Daelim Corporation. Фото пресс-службы администрации Приморского края

Бизнес Южной Кореи обещает построить рыбный хаб в Приморье

Южнокорейская компания Daelim Corporation намерена инвестировать в строительство логистического комплекса для рыбопродукции в Приморском крае. Глава региона Олег Кожемяко предложил для этого Хасанский район.

Губернатор провел встречу с руководством компании. Делегация во главе с исполнительным директором Daelim Corporation Джон Ин Соном посетила порты Владивостока. Технические специалисты организации предварительно оценили состояние причальных стенок и портовых сооружений.

«Владивосток остается основным портом на Дальнем Востоке, через который проходит большая часть рыбной и сельскохозяйственной продукции. Но здесь практически нет портовых мощностей. Мы намерены создать современный логистический хаб для экспорта российской продукции за рубеж», – заявил директор московского филиала Daelim Industrial Со Ен Хун.

Олег Кожемяко подчеркнул, что краевая администрация поддерживает проекты по развитию сельского хозяйства, не несущие экологической угрозы. В качестве потенциальной площадки губернатор предложил Хасанский район с заводами и отдельными бухтами.

«Район удобно расположен, посмотрите, как можно использовать существующие мощности – заводы, отдельные бухты, чтобы заниматься хранением и переработкой рыбы. Наши специалисты помогут вам, но техническое задание должно исходить от вас», – отметил глава региона.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Приморья, Daelim Corporation готова инвестировать от 80 млн до 100 млн долларов в строительство логистического комплекса. Проект включает морозильные склады для хранения рыбной продукции объемом до 30 тыс. тонн и зернового терминала с объемом хранения от 30 тыс. до 50 тыс. тонн.

Fishnews

  • Губернатор Олег КОЖЕМЯКО провел встречу с руководством компании Daelim Corporation. Фото пресс-службы администрации Приморского края
  • Губернатор Олег КОЖЕМЯКО провел встречу с руководством компании Daelim Corporation. Фото пресс-службы администрации Приморского края
  • Делегация компании Daelim Corporation провела встречу с властями Приморья. Фото пресс-службы администрации региона
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