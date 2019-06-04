04 июня 2019 года

Крымские озера проверили на запасы артемии

В Республике Крым провели экспедицию сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и его Азово-Черноморского филиала (АзНИИРХ). Основной задачей было совершенствование системы регулирования промысла артемии на бассейне.

Также специалисты проверяли экологические показатели для пастбищного выращивания рачка. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО, участники экспедиции собрали данные по гидрохимическим и гидрологическим показателям, пробы зоопланктона и зообентоса из 13 водоемов. Образцы взяли из Восточного Сиваша, озер Керченской группы (Акташское, Киркояшское, Тобечикское), Евпаторийской группы (Малое Ялы-Майнакское, Большое Ялы-Майнакское, Соленое близ поселка Молочное, Ойбурское), Тарханкутской группы (Ярылгач, Джарылгач), Перекопской группы (Кирлеутское, Айгульское, Круглое).

Соленость в обследованных водоемах варьировала от 12 до 352‰. Визуально большое количество артемии в планктоне было отмечено в заливе Сиваш и озерах Джарылгач, Соленое, Ойбурское, Малое Ялы-Майнакское.

После обработки проб ученые получат материалы по весеннему распределению, численности и биомассе рачка на участках с различной соленостью. А также другую важную информацию для пастбищного выращивания.

Fishnews