04 июня 2019 года

Предприимчивый рыбообработчик пропивал спецодежду

В Мурманске полицейские раскрыли кражу костюмов рыбообработчиков с траулера. По данным правоохранителей, вырученные средства похититель тратил исключительно на алкоголь.

Спецодежду украли на судне, прибывшем из Норвегии. Сотрудники транспортной полиции в Мурманске выявили подозреваемого - местного жителя.

Установлено, что злоумышленник трудился на траулере старшим мастером по обработке рыбы. Во время стоянки в Мурманском порту обработчик, воспользовавшись служебным положением, совершил тайное хищение 77 рабочих костюмов рыбного мастера, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России. По данным правоохранителей, украденное покоритель океанских просторов сбывал на территории порта, а вырученные деньги тратил исключительно на алкоголь.

Сумма причиненного ущерба составила около 115 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Fishnews