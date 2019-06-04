04 июня 2019 года

Поволжье выделило 70 новых мест для промысла

В Астраханской области на конкурс выставили 70 рыболовных участков на реках и ериках в Володарском и Камызякском районах. Заявки принимаются до утра 4 июля.

Торги проводит региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности. Участки предназначены для промышленного рыболовства.

Согласно конкурсной документации, лоты представляют собой участки площадью от 3,4 до 208 га. Как сообщает корреспондент Fishnews, стартовая цена самого маленького участка составляет 335 рублей, самого большого - 31,7 тыс. рублей.

Критерии оценки и сопоставления заявок – средневзвешенные показатели освоения лимитов и среднесуточного производства рыбопродукции, средняя численность работников за последние 4 года, а также размер предлагаемой платы. С победителями торгов заключат договоры на 5 лет.

Fishnews