04 июня 2019 года

Методику для торгов по рыбоводным участкам скорректируют

В методику определения минимального объема объектов аквакультуры планируется внести изменения. Они обусловлены, в частностью, требованиями по государственной экологической экспертизе.

Новая Методика определения минимального объема объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка была утверждена и вступила в силу в апреле прошлого года. Документ применяется при организации торгов по РВУ.

Изменения в методику разработал Минсельхоз. Поправки размещены на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке отмечается, что методика используется и при заключении безвозмездного договора пользования участком без торгов с некоммерческими хозяйствами, занимающимися сохранением водных биоресурсов. При этом в самом документе указано, что он используется только «организатором торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком в целях разработки и утверждения документации об аукционе».

Еще одно изменение в методику предлагает внести рабочая группа по совершенствованию законодательства в области аквакультуры при Комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Планируется отсрочить на год предоставление отчетности о производстве продукции рыбоводства в связи с необходимостью получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.

В действующей редакции методики при определении даты начала первого цикла выращивания не учтены требования природоохранного законодательства - необходимость прохождения ГЭЭ документов и (или) документации, обосновывающих планируемую деятельность во внутренних морских водах и в территориальном море.

Предлагаемые изменения направлены на устранение этих противоречий. Публичное обсуждение поправок продлится до 17 июня.

Fishnews