05 июня 2019 года

Хабаровский край взялся за лосося

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае определила принципы организации лова лососей в подзоне Приморье (к северу от мыса Золотой).

Добыча горбуши, кеты, гольцов в этом районе открыта с 1 июня. Планируется, что завершится путина 10 октября. Сроки начала и запрета определены для промышленного, традиционного рыболовства, организации спортивно-любительского лова, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол заседания.

Нынешний год в подзоне Приморье – непромысловый. Рекомендованные объемы вылова горбуши по всем видам рыболовства – 270 тонн, кеты – 150 тонн, гольцов (кунджи и мальмы) – 15 тонн. Часть из этих объемов приходится на проведение исследований и рыболовство в целях аквакультуры.

Объемы добычи для промысла, традиционного рыболовства и организации любительской рыбалки установлены по группам рыбопромысловых участков.

Промысел лососей в Хабаровском крае традиционно ведется в нескольких районах – подзона Приморье (к северу от мыса Золотой), охотоморское побережье, Амур и Амурский лиман. Для каждого из этих районов традиционно предусматриваются свои принципы регулирования.

Первоначальный прогноз по вылову тихоокеанских лососей в Хабаровском крае – 43 тыс. тонн.

Fishnews