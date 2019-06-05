05 июня 2019 года

Ветправила для биологических отходов хотят обновить

Минсельхоз подготовил проект Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов. Ожидается, что документ вступит в силу в декабре этого года.

Проект ветеринарных правил размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Процедура публичного обсуждения продлится до 25 июня.

Документ разработан в рамках поручения правительства. Отмечается, что в действующем законодательстве отсутствуют современные ветеринарные правила обращения с биологическими отходами. Подготовленные ветправила должны заменить ныне действующие Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные приказом Минсельхозпрода от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469.

Предусмотрено, что новые правила будут обязательными для всех хозяйств, деятельность которых связана с биологическими отходами, образующимися при разведении, содержании, транспортировке и реализации животных, в том числе рыб и иных водных организмов. Ветправила придется соблюдать при производстве, хранении, транспортировке и реализации продукции животного происхождения, проведении научных, в том числе экспериментальных, и лабораторно-диагностических исследований.

Согласно документу, биологическими отходами, в частности, являются трупы рыб и других водных организмов, в том числе аквакультурных, остатки проб для лабораторных исследований, отходы переработки животного сырья, ветеринарные конфискаты, отходы инкубации, негодные кормовые добавки животного происхождения.

Правила делят биологические отходы на три группы опасности: опасные, умеренно опасные и радиоактивные. Кроме того, внесены значительные изменения в части хранения, переработки и утилизации биоотходов.

Fishnews