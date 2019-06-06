06 июня 2019 года

Отечественные рыбаки наловили два миллиона тонн

К 5 июня российские рыбопромышленники добыли 2,05 млн тонн водных биоресурсов - на 1,3 % ниже уровня прошлого года. В плюсе уловы в Дальневосточном, Западном и Волго-Каспийском бассейнах.

На Дальнем Востоке освоили 1,44 млн тонн, что на 3,2% больше показателя на отчетную дату 2018 г. На промысле минтая вылов достиг 1,1 млн тонн - почти на 47 тыс. тонн выше прошлогоднего уровня. Трески поймали 77,6 тыс. тонн, прибавка составила 22 тыс. тонн. Тихоокеанской сельди добыли 102,6 тыс. тонн (-14 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне отечественные пользователи выловили 220 тыс. тонн, что на 30% меньше, чем год назад. Уловы трески составили 166 тыс. тонн (-13,6 тыс. тонн), пикши – 23,2 тыс. тонн (-17,4 тыс. тонн).

В Западном бассейне рыбаки освоили 54 тыс. тонн, что на 8% ниже уровня 2018 г. На промысле шпрота добыто 34,5 тыс. тонн (+3,8 тыс. тонн), балтийской сельди наловили 15,4 тыс. тонн (+0,6 тыс. тонн).

Промысел в Азово-Черноморском бассейне принес 33,4 тыс. тонн, что на 4,3% меньше, чем на отчетную дату прошлого года. Хамсы добыто 17,6 тыс. тонн (-4 тыс. тонн). Шпрота рыбаки освоили 4,5 тыс. тонн, прибавка составила 0,5 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне общий вылов достиг 29 тыс. тонн, что на 12,6% выше уровня 2018 г. Крупного и мелкого частика освоено 15,1 тыс. тонн (+2,3 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 267 тыс. тонн. Это на 7% больше показателя на отчетную дату прошлого года.

Fishnews