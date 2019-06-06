06 июня 2019 года

ЕС проверит российских экспортеров рыбы

Европейские аудиторы в очередной раз проверят российскую систему контроля за продукцией рыболовства, экспортируемой в страны ЕС. Инспекция пройдет с 16 по 27 сентября.

Визит представителей Генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению и продовольственной безопасности (DG SANTE) состоится в соответствии с программой аудита третьих стран.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Нацрыббезопасности, аудит пройдет согласно общим положениям законодательства ЕС.

Fishnews