06 июня 2019 года

Поправки «для опережающего развития аквакультуры» внесли в Госдуму

Правительство направило в Госдуму законопроект, предусматривающий изменения для аквакультуры. Предполагается, что у рыбоводных хозяйств появится возможность заключать договор аренды земли без торгов.

В Земельном кодексе предлагается предусмотреть, что договор аренды участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без торгов, если земля предоставляется лицу, которое занимается товарной аквакультурой на основании договора пользования рыбоводным участком.

Договор аренды, согласно проекту, при этом будет заключаться на срок действия договора пользования рыбоводным участком, сообщает корреспондент Fishnews. Планируется предусмотреть возможность строительства некапитальных строений, сооружений для товарной аквакультуры без предоставления земельных участков и установления сервитута. Разрешение на использование земель при этом будет выдаваться в порядке, установленном правительством.

В закон об аквакультуре предлагается включить новую статью, посвященную особенностям использования земель и земельных участков для рыбоводства. Планируется, что новая статья будет содержать отсылочные нормы на статьи земельного и лесного законодательства, которые комплексно регулируют использование земель и земельных участков, а также лесных участков при осуществлении аквакультуры.

При этом пункт 1 статьи 6 закона об аквакультуре будет признан утратившим силу.

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования земельных и иных отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской и иной деятельности в области аквакультуры (рыбоводства)» размещен в базе Госдумы.

Fishnews