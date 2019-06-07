07 июня 2019 года

Россельхознадзор проверит рыбозаводы Туниса

Сотрудники Россельхознадзора проинспектируют предприятия Тунисской Республики по производству море- и рыбопродукции. Планируется, что проверка пройдет с 10 по 14 июня.

Инспекция состоится в рамках достигнутых договоренностей между Россельхознадзором и Ветеринарной службой Министерства сельского хозяйства Туниса.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе российского ведомства, планируется посетить офис тунисских коллег, рыбозаводы, поставщиков сырья и другие организации, участвующие в производстве и контроле море- и рыбопродукции.

Fishnews