Новости
Карп – один из желанных трофеев отечественных рыболовов

Рыболов «поймал» в пруду уголовное дело

В Инсарском районе Мордовии местного жителя задержали по подозрению в краже рыбы. По данным правоохранителей, мужчина удил карпа в арендованном под товарную аквакультуру водоеме.

Инцидент произошел вечером 23 мая на пруду, расположенном в километре от села Ямщина. Рыболову было известно, что пруд арендован жителем села Ковылкино и находится под охраной, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального МВД.

Спрятавшись в высокой растительности на берегу и убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина выловил 9,45 кг карпа. Сторож заметил это, сделал замечание, но рыбак возвращать добычу не собирался. Бросив удочку, он убежал, но был остановлен в 400 м от водоема приехавшим сотрудником полиции.

Похищенное было изъято и возвращено хозяину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция данной предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультурауголовное дело
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей БАЙТАЛЮК

Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала

Алексей БАЙТАЛЮК

Системные исследования сделают ресурсы доступнее

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

ЛИ Нам Ки

Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

Председатель совета директоров АО «АКРОС»

Алексей БУЛАНОВ

«АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот» Сергей КОРГУН

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот»

Сергей КОРГУН

Важно создать для судна слаженную команду

Все материалы

Крупным планом

Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

Инвестквоты: период адаптации

Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

Конференция рыбаков: к чему пришли

«Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

«Антей» видит будущее за иваси

Все материалы

События

Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

Брюссель как поле для новинок

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.