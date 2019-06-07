07 июня 2019 года

Рыболов «поймал» в пруду уголовное дело

В Инсарском районе Мордовии местного жителя задержали по подозрению в краже рыбы. По данным правоохранителей, мужчина удил карпа в арендованном под товарную аквакультуру водоеме.

Инцидент произошел вечером 23 мая на пруду, расположенном в километре от села Ямщина. Рыболову было известно, что пруд арендован жителем села Ковылкино и находится под охраной, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального МВД.

Спрятавшись в высокой растительности на берегу и убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина выловил 9,45 кг карпа. Сторож заметил это, сделал замечание, но рыбак возвращать добычу не собирался. Бросив удочку, он убежал, но был остановлен в 400 м от водоема приехавшим сотрудником полиции.

Похищенное было изъято и возвращено хозяину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция данной предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Fishnews