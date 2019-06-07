07 июня 2019 года

Браконьерский краб не доехал до прилавков

В Приморском крае в ходе рейдов из незаконного оборота изъяли в общей сложности около 2,5 тонны камчатского краба. По предварительной оценке, причиненный ущерб превысил 25 млн рублей.

На трассе Кавалерово – Дальнегорск сотрудники силовых ведомств остановили микрогрузовик «Хино». В нем правоохранители обнаружили множество коробок с вареным камчатским крабом без каких-либо разрешительных документов. Всего насчитали примерно 2,9 тыс. особей общим весом около 2 тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, причиненный водным биоресурсам ущерб оценили в 20,5 млн рублей.

Еще одного транспортировщика браконьерской продукции поймали в бухте Руднева в районе базы отдыха «Песочница». Под покровом темноты водитель перевозил более 1,3 тыс. полудолей камчатского краба в открытом кузове микрогрузовика, едва прикрыв корзины и мешки тентом. Общий вес изъятых морепродуктов превысил 400 кг, причиненный ущерб оценили в 4,8 млн рублей.

В отношении водителей возбудили административные дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в ИЭЗ РФ или открытом море). Проводятся разбирательства.

Fishnews