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В Приморском крае правоохранители изъяли из незаконного оборота 2,5 тонны камчатского краба и крабовой продукции. Фото пресс-группы регионального Погрануправления ФСБ России

Браконьерский краб не доехал до прилавков

В Приморском крае в ходе рейдов из незаконного оборота изъяли в общей сложности около 2,5 тонны камчатского краба. По предварительной оценке, причиненный ущерб превысил 25 млн рублей.

На трассе Кавалерово – Дальнегорск сотрудники силовых ведомств остановили микрогрузовик «Хино». В нем правоохранители обнаружили множество коробок с вареным камчатским крабом без каких-либо разрешительных документов. Всего насчитали примерно 2,9 тыс. особей общим весом около 2 тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, причиненный водным биоресурсам ущерб оценили в 20,5 млн рублей.

Еще одного транспортировщика браконьерской продукции поймали в бухте Руднева в районе базы отдыха «Песочница». Под покровом темноты водитель перевозил более 1,3 тыс. полудолей камчатского краба в открытом кузове микрогрузовика, едва прикрыв корзины и мешки тентом. Общий вес изъятых морепродуктов превысил 400 кг, причиненный ущерб оценили в 4,8 млн рублей.

В отношении водителей возбудили административные дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в ИЭЗ РФ или открытом море). Проводятся разбирательства.

Fishnews

  • В Приморском крае правоохранители изъяли из незаконного оборота 2,5 тонны камчатского краба и крабовой продукции. Фото пресс-группы регионального Погрануправления ФСБ России
  • На трассе Кавалерово – Дальнегорск задержан микрогрузовик примерно с 2 тоннами краба. Фото пресс-группы регионального Погрануправления ФСБ России
  • В кузове правоохранители обнаружили коробки с деликатесом без документов. Фото пресс-группы регионального Погрануправления ФСБ России
  • В коробках оказалось порядка 2,9 тыс. камчатских крабов. Фото пресс-группы регионального Погрануправления ФСБ России
  • В бухте Руднева пограничники обнаружили более 1,3 тыс. полудолей камчатского краба, перевозимого в микрогрузовике. Фото пресс-группы регионального Погрануправления ФСБ России
  • Деликатес перевозили под покровом темноты. Фото пресс-группы регионального Погрануправления ФСБ России
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