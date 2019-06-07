07 июня 2019 года

США ищет причину «китового мора»

С начала года на побережье штатов Калифорния, Орегон, Вашингтон и Аляска обнаружено 70 трупов серых китов. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) начало расследование массовой гибели животных.

Тридцать семь мертвых китов найдено в Калифорнии, в том числе в заливах возле Лонг-Бич, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, пишет издание Los Angeles Times. Нынешний падеж этих животных называют самым массовым с 2000 г. (тогда зарегистрировали гибель более сотни серых китов).

NOAA описало загадочную гибель популяции в северо-восточной части Тихого океана как неожиданную и значительную, сообщает корреспондент Fishnews.

По информации ABC News, чиновники намерены выяснить, связано ли случившееся с результатом деятельности человека, заболеваниями или имеет другие причины.

Fishnews